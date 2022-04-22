ВКС поразили четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине

Игорь Конашенков рассказал о работе авиации России за ночь 21 апреля на Украине.

Оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России поражены четыре пункта управления и три топливохранилища на Украине. Соответствующая информация журналистам представлена в рамках регулярного утреннего брифинга от 22 апреля официальным представителем министерства по обороне Игорем Конашенковым. Генерал-майор РФ уточнил, что также Вооруженные силы страны атаковали 51 район сосредоточения украинских военных живых сил и техники.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса от издевательств киевского режима. Минобороны России занимается вопросом денацификации соседнего государства и демилитаризации территории.

Российская артиллерия за ночь поразила более 1,2 тысячи объектов на Украине.

Фото и видео: Минобороны России