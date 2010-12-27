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МЧС предупреждает: в Петербург снова придет непогода
Сегодня, 15:07
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nadiputintseva
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МЧС предупреждает: в Петербург снова придет непогода

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Во вторник в Петербурге ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

12 декабря Санкт-Петербург будет снежным, мокрым и ветреным, предупреждает городское управление МЧС.

По прогнозам синоптиков, ночью осадков не предвидится, а вот днем пройдет мокрый снег. К вечеру снег превратится в дождь. В первой половине дня ветер будет достигать скорости 12 метров в секунду и, к концу дня, усилится до 17 метров в секунду.

В ведомстве отметили, что ночью похолодает до минус 4, в связи с чем на дорогах города образуется гололедица. Днем МЧС также прогнозируют "сложную обстановку".

В некоторых районах Ленинградской области ожидается метель и ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 7.

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Категории: Новости СПб

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