Арнольд Шварценеггер приедет в Петербург с лекцией об успешности

"Терминатор" выступит на форуме Synergy Global Forum, который состоится в сентябре 2019 года.

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер приедет в Петербург на Synergy Global Forum. Форум состоится в сентябре 2019 года. Об этом сообщается на сайте события.

"Терминатор" прочтет лекцию о том, как стать успешным. В частности, Шварценеггер расскажет, как он сумел заработать свой первый миллион в 30 лет. К слову, сейчас на счету актера более 300 млн долларов. Он является основателем строителей компании Pumping Bricks, сети спортивных клубов World Gym, продюсерского центра Oak Production, а также обладает акциями 100 различных компаний.

Кроме того, Шварценеггер сыграл в 60 фильмах, стал обладателем кинопремий "Золотой глобус" и MTV Movie Awards. Он также попал в Книгу рекордов Гиннеса как "Самый превосходно сложенный человек за всю историю мира".

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Фото: Википедия