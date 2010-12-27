Овечкин и Шубская после крестин покажут сына

Их первенец родился неделю назад.

Неделю назад (18 августа) у хоккеиста Александра Овечкина и его жены родился сын. В сети пока есть только фото его ножки, но скоро родители покажут общественности малыша. Об этом сообщают российские СМИ.

Всё-таки Саша — публичный человек, и я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша. Анастасия, жена Александра Овечкина



Фото: nastyashubskaya/ Instagram

Многие предполагают, что сын Овечкина обязательно будет связан со спортом. От друзей и спонсоров он уже получил свои первые кроссовки и спортивную форму.

Если будет ясно, что такой предрасположенности нет, заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Анастасия, жена Александра Овечкина

Весной Шайба Овечкина обеспечила место "Вашингтона" в финале Кубка Стэнли.

Фото: nastyashubskaya/ Instagram