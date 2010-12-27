Штрафы за неоплату парковки в Петербурге отправили в Москву

Вопрос о взимании штрафов с неплательщиков за парковку в центре Северной столицы согласуют в Москве. Об этом рассказал председатель КРТИ.

Городские власти до сих пор не получили ответа от ГИБДД Петербурга и Ленобласти о законности взимания штрафов ха парковку в пилотной зоне платной парковки в центре Северной столицы. Как рассказал председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин, взимание штрафов будут согласовывать в Москве.

Инспекция направила запрос в федеральный центр для разъяснения вопроса передачи личных данных водителей.

Решение о согласовании процедуры с Москвой приняла специальная рабочая группа. В нее входят сотрудники местных ГУ МВД и УГИБДД, а также представители КРТИ и СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

В центре управления парковками отметили "Петербургскому дневнику", что будут делать в случаи не согласования схемы передачи. Рабочая группа рассматривает вариант ускоренного изменения Федерального законодательства, ограничивающего этот процесс.