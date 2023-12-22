Жителя Петербурга оштрафовали за репост новости из нежелательного в России издания

За "нехорошую" публикацию в соцсети петербуржец теперь заплатит 5 тыс. рублей.

Приморский районный суд привлёк к административной ответственности жителя Петербурга за репост во ВКонтакте. Мужчина опубликовал на своей личной странице информационные материалы, изданные и размещённые нежелательным в нашей стране изданием.

В Объединённой пресс-службе судов Петербурга пояснили, что новость была размещена со ссылкой на интернет-журнал The Insider*. Петербуржца привлекли к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил штраф в размере 5 тыс. рублей.

*Включён в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге московского предпринимателя отправили в изолятор на семь суток за отказ снять тонировку с машины.

Фото: Piter.TV