В Петербург нагрянул "Брендан". Шторм прилетел в город из Европы

Работники петербургской дамбы готовы задействовать сооружение.

В четверг, 16 января, в Петербург прилетел "Брендан" – шторм, хозяйничавший в Европе в начале текущей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (ДКЗС).

С атлантическим циклоном в город пришли потепление и дожди, на данный момент в Петербурге дует западный ветер 12-15 м/с, волны в Финском заливе поднимаются на высоту до полутора метров.

Как отмечают в ДКЗС, гидрологический прогноз не обещает подъем воды до критических отметок и наводнения, но специалисты контролируют ситуацию и готовы поднять дамбу в случае переменившегося настроения шторма.

В декабре петербуржец снял на видео дамбу, которая оказалась под ударом стихии.

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