Штаб Навального обратился в УФАС из-за дня рождения Матвиенко

Оппозиционеры недовольны нарушениями со стороны Смольного в условиях проведения конкурса, а также огромными тратами на мероприятие.

Петербургский Штаб Навального обвиняет Смольный в необоснованных тратах на празднование дня рождения Валентины Матвиенко. Активисты недовольны, что на мероприятие будут выделены средства из городского бюджета. В связи с этим оппозиция обратилась в местное УФАС.

Отметим, что официально такого праздника нет. Чиновники собираются организовать целый фестиваль в честь почетных граждан города. Однако, сторонники Навального полагают, что все заточено под одного человека, в по условиях становится понятно, кто выиграет. На данный момент Правительство проводит конкурс на создание концерта подобного масштаба.

"11 февраля комитет по культуре опубликовал закупку на 20 миллионов рублей, цель которой - оказание услуг по организации и проведению мероприятий фестиваля "Почетные граждане Санкт-Петербурга". Для сравнения, цена таких же праздничных мероприятий годом ранее составляла 4,5 миллиона" объясняют свою позицию активисты

Согласно техническому заданию, концерт будет организован на 1,4 тысячи человек и пройдет в Центральном районе, не более в трехстах метрах от станции метро. Также в задании указано, что выступать должен симфонический оркестр в звании не ниже "заслуженного коллектива республики", а руководить им - дирижер в звании "народный артист СССР", также являющийся почетным гражданином города.

Всё это заточено под конкретного человека - руководителя симфонического оркестра Капеллы Владислава Чернушенко. Площадка тоже вполне определённая - под такие требования подходит только Большой зал Филармонии. Мы написали жалобу в УФАС, потому что это очевидное ограничение конкуренции резюмировали активисты

Фото: Piter.tv