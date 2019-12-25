Шприц в глазу девочки может обойтись петербургской стоматологии в 300 тысяч рублей

Девочка дернулась, и стоматолог инсулиновым шприцем попал 5-летнему ребенку в глаз.

Дело о стоматологе, который случайно воткнул маленькой девочке шприц с анестезией в глаз, переходит в финансовую плоскость. Прокурор подал к клинике иск в суд. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Петербурга.

Инцидент произошел 9 февраля в стоматологической клинике на улице Доблести. Девочка дернулась, и стоматолог инсулиновым шприцем попал 5-летнему ребенку в глаз.

Прокурор будет требовать от клиники 300 тысяч рублей для девочки в качестве компенсации морального вреда.

Фото: pexels