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Шприц в глазу девочки может обойтись петербургской стоматологии в 300 тысяч рублей
Сегодня, 10:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Шприц в глазу девочки может обойтись петербургской стоматологии в 300 тысяч рублей

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Девочка дернулась, и стоматолог инсулиновым шприцем попал 5-летнему ребенку в глаз.

Дело о стоматологе, который случайно воткнул маленькой девочке шприц с анестезией в глаз, переходит в финансовую плоскость. Прокурор подал к клинике иск в суд. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства Петербурга.

Инцидент произошел 9 февраля в стоматологической клинике на улице Доблести. Девочка дернулась, и стоматолог инсулиновым шприцем попал 5-летнему ребенку в глаз.

Прокурор будет требовать от клиники 300 тысяч рублей для девочки в качестве компенсации морального вреда.

Фото: pexels

Теги: прокурор, стоматология
Категории: Лента новостей,

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