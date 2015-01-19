Шор пообещал построить в Молдавии АЭС в случае отказа граждан от евроинтеграции

Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор пообещал соотечественникам построить на территории республики атомную электростанцию (АЭС) в том случае, если граждане на референдуме проголосуют против процесса европейской интеграции и внесения изменений в местную Конституцию.
Ещё одна большая проблема, которая сегодня из-за ЕС есть в нашей стране, — это дороговизна электроэнергии... Почему? Потому что мы начали подчиняться. Дорогие друзья, моя программа предполагает строительство АЭС.
Илан Шор, политик
Напомним, что народный референдум о возможности присоединения Кишинева к составу Европейского Союза пройдёт в стране 20 октября.
Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости
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