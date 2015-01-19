  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:44
134
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шор пообещал построить в Молдавии АЭС в случае отказа граждан от евроинтеграции

0 0

Политик выступил с видеообращением к народу с программой развития Молдавии.

Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор пообещал соотечественникам построить на территории республики атомную электростанцию (АЭС) в том случае, если граждане на референдуме проголосуют против процесса европейской интеграции и внесения изменений в местную Конституцию.

Ещё одна большая проблема, которая сегодня из-за ЕС есть в нашей стране, — это дороговизна электроэнергии... Почему? Потому что мы начали подчиняться. Дорогие друзья, моя программа предполагает строительство АЭС.

Илан Шор, политик

Напомним, что народный референдум о возможности присоединения Кишинева к составу Европейского Союза пройдёт в стране 20 октября.

Депутат ЕП: жители Молдавии разочарованы отсутствием результатов от реформ.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт Новости

Теги: аэс, евроинтеграция, илан шор, молдавия, оппозиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии