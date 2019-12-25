Шольц: Украина должна остаться транзитером после запуска "Северного потока - 2"

Лидер СДП прокомментировал "энергетическую угрозу" со стороны РФ для Киева.

Лидер немецкой Социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что Украина должна остаться транзитером после запуска "Северного потока - 2". Такое заявление политик сделал на пресс-конференции с журналистами по итогам парламентских выборов. Партия Шольца набрала большинство голосов и может сформировать новую правящую коалицию в бундестаге. Спикер прокомментировал статус Киева после запуска российского энергетического проекта в эксплуатацию.

Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером. Олаф Шольц, потенциальный преемник Ангелы Меркель

По мнению эксперта, странам следкет обеспечить условия, при которых газоснабжение некоторых стран на востоке Европы не оказалось под угрозой из-за возможного решения Москвы далее не обеспечивать эти государства топливными ресурсами.

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