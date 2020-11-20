Шольц приветствовал согласование спецфонда для укрепления ВС ФРГ

Немецкий канцлер Олаф Шольц приветствовал согласование специального фонда для укрепления Вооруженных сил ФРГ. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал во время выступления на полях промышленной выставки в Ганновере. Чиновник уточнил, что в фонде будет порядка 100 миллиардов евро. Это решение кабмина Шольц назвал большим шагом для обеспечения безопасности Берлина и европейского региона.
Бундесвер станет сильнее, сможет выполнять свои оборонительные задачи лучше, чем когда-либо…чтобы мы в любой момент могли противостоять нападению извне.
Олаф Шольц, канцлер Германии
Власти страны ожидают, что фонд будет сформирован и утвержден в июне 2022 года. Ранее правящая коалиция в ФРГ (представители Социал-демократической партии Германии, "зеленых", Свободной демократической партии, Христианско-демократического и Христианско-социального союзов совместно согласовали правовую базу для создания спецфонда по обороне.
Шольц: Запад не примет навязанный Россией мир на Украине.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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