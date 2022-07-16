Шойгу вручил медали Героя России генералам Лапину и Абачеву

В Минобороны реализовалп приказ президента России по награждению командиров группировок "Центр" и "Юг".

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву. Об этом говорится в распространенном сообщении от военного ведомства. Известно, что торжественное мероприятие состоялось во исполнение президентского указа. Военнослужащие были отмечены государственной наградой за проявленные мужество и героизм, проявленные во время исполнения служебного долга.

Также министр Шойгу заслушал доклады от руководителей группировок "Юг" и "Центр", а также остальных коллег по обстановке на специальной военной операции, выполнении задач Вооруженных сил РФ на территории Украины. Глава Минобороны дал поручение по наращиванию действий ради предотвращения массированных ударов со стороны Киева по гражданской инфраструктуре и мирному населению.

Напомним, что Владимир Путин ранее подписал указ о присвоении званий Героев России командующему группировки "Центр" Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа Абачеву "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Минобороны показало кадры боевой работы "Искандеров".

Фото и видео: Минобороны России

