Шойгу рассказал, сколько женщин-военных участвует в спецоперации

Глава Минобороны РФ поздравил женщин с 8 Марта.

В специальной военной операции на Украине принимает участие порядка 1,1 тысячи женщин-военнослужащих. Соответствующими статистическими данными в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил страны поделился глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что к текущему моменту каждая третья женщина получила государственные награды за СВО. Спикер выразил благодарность всем представительницам армии России за несение добросовестной службы Родине, а также за профессионализм и ответственный подход к выполнению поставленных задач. Шойгу пожелал женщинам весеннего настроения, семейного благополучия и здоровья.

На сегодняшний день тысяча сто женщин-военнослужащих принимают участие в специальной военной операции, каждая третья из них награждена государственными наградами. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ заметил, что на профессиональном военном поприще женщины "в полной мере реализуют свои способности", а также являются активными участницами общественной и политической жизни государства. В общей сложности в рядах ВС РФ служат свыше 39 тысяч россиянок, почти пять тысяч из них носят офицерские погоны.

Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях.

Фото и видео: минобороны России