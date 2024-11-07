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Шойгу обвинил Киев в попытках совершить акты ядерного терроризма

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Секретарь СБ РФ напомнил о провокации ВСУ в российском приграничье и Запорожье.

Москва обвинила киевский режим в попытках совершить акты ядерного терроризма на российской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на 12-ой встрече секретарей Советов по безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ) сделал бывший российский министр по обороне Сергей Шойгу. Эксперт напомнил иностранным коллегам о том, что агрессия Вооруженных сил Украины на территории Курской области связана с планами захвата Курской атомной электростанции.

... Имела целью захват Курской АЭС. Продолжаются регулярные удары по Запорожской АЭС и сопутствующей энергетической инфраструктуре. Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?

Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ 

Шойгу назвал киевский режим управляемым извне террористом.

Фото и видео: Telegram / Zvezdanews

Теги: всу, запорожская аэс, курская аэс, курская область, сергей шойгу, снг, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России, Происшествия, Терроризм,

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