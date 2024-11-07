Москва обвинила киевский режим в попытках совершить акты ядерного терроризма на российской территории. Соответствующее заявление в рамках выступления на 12-ой встрече секретарей Советов по безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ) сделал бывший российский министр по обороне Сергей Шойгу. Эксперт напомнил иностранным коллегам о том, что агрессия Вооруженных сил Украины на территории Курской области связана с планами захвата Курской атомной электростанции.
... Имела целью захват Курской АЭС. Продолжаются регулярные удары по Запорожской АЭС и сопутствующей энергетической инфраструктуре. Что это, как не попытка совершения актов ядерного терроризма?
Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ
Шойгу назвал киевский режим управляемым извне террористом.
Фото и видео: Telegram / Zvezdanews
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