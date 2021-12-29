Шойгу: Украина готовит большие провокации или силовой вариант решения по Донбассу

Глава Минобороны РФ рассказал, какие "симптомы" готовности ВСУ к боевым действиям видит Москва.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу считает, что Украина готовит большие провокации или силовой вариант решения конфликта по Донбассу. Об этом чиновник рассказал коллегам во время внеочередного заседания Совета Безопасности РФ. Чиновник уточнил, что к видимым признакам такого сценария от Киева относятся смена мест дислокации тяжелой техники и артиллерии, изменение радиочастот для переговоров украинских вооруженных подразделений.

Это говорит о том, что готовятся большие, серьезные провокации либо готовится силовой вариант решения вопроса по Донбассу, как минимум. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Также чиновник указал президенту России Владимиру Путину на регулярно проводящиеся обстрелы на линии соприкосновения с ЛНР и ДНР. Шойгу считает обстановку в регионе крайне напряженной, так как с 14 февраля на Донбассе фиксируется активная фаза украинских училищ "по приведению сил в самую верхнюю часть из всех ступеней боевой готовности".

Козак: ни Украине, ни западным союзникам Донбасс не нужен.

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