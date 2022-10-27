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Шойгу: Россия провела учения по нанесению ответного массированного ядерного удара

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Минобороны провели тренировку с использованием ядерных сил.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал на заседании о том, что военные провели стратегические тренировки по нанесению ответного массированного ядерного удара условному противнику. Ранее стало известно о том, что маневры проводились под наблюдением президента Владимира Путина. Чиновник отметил перед Верховным главнокомандующим о том, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруденных сил РФ.

...В  ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Показаны кадры пуска МБР "Синева" с атомной подлодки "Тула" в ходе учений стратегических сил сдерживания.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военные учения, минобороны, сергей шойгу, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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