Шойгу: Россия провела учения по нанесению ответного массированного ядерного удара

Минобороны провели тренировку с использованием ядерных сил.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал на заседании о том, что военные провели стратегические тренировки по нанесению ответного массированного ядерного удара условному противнику. Ранее стало известно о том, что маневры проводились под наблюдением президента Владимира Путина. Чиновник отметил перед Верховным главнокомандующим о том, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруденных сил РФ.

...В ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Показаны кадры пуска МБР "Синева" с атомной подлодки "Тула" в ходе учений стратегических сил сдерживания.

Фото и видео: Минобороны России