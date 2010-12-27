Шнуров рассказал о геополитическом контексте песни Ольги Бузовой

Лидер группировки "Ленинград" рассказал о подтексте песни Ольги Бузовой "Мало половин".

Музыкант Сергей Шнуров рассказал о подтексте популярной песни Ольги Бузовой "Мало половин".

Не подлежит никакому сомнению, тот факт, что саундтреком уходящего года стала песня «Мало половин», исполненная Ольгой Бузовой. В этой, как может показаться, простенькой и сугубо личной истории я заметил описание нового внешнеполитического курса России. Сергей Шнуров

Фронтмен "Ленинграда" уловил в лирической героине Бузовой Россию. А под мужчиной, о котором она поет, Шнур увидел Запад. По его мнению, героине песни (считай России) мало, что мир делится на две половины: Запад и Восток. И Россия метается между ними, неудовлетворенная своим положением.

Этот подробный разбор Шнуров написал в своем Telegram, который он завел сегодня.

Фото: Instagram / shnurovs