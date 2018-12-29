Шнуров высмеял критику Милонова в новом стихотворении

Лидер группы "Ленинград" иронично ответил на высказывание депутата по поводу "отрыжки пивника".

Лидер рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил на критику депутата Госдумы Виталия Милонова. В своем Instagram музыкант опубликовал стихотворение, в котором высмеял слова парламентария.

Шнурова удивило, что Милонов остановил свое внимание ни на проблемах "нищенского существования миллионов" россиян, а на творчестве группы "Ленинград" и нецензурных текстах ее лидера.

Напомним, что Виталий Милонов назвал музыкальные коллективы, которые используют в своих текстах ненормативную лексику, вредителями и "убийцами Пушкина". Песни Шнурова депутат сравнил с "отрыжкой пивника".

Ранее "Ленинград" прокомментировал возможное выступление на "Евровидении".

Фото: Instagram / Instagram / shnurovs