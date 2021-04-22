Шнайдер стала победительницей турнира в Гонконге

Россиянка завоевала четвертый титул WTA в сезоне и в карьере.

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA в Гонконге.

В финальном матче соперницей 14-й ракетки мира была британская спортсменка Кэти Боултер. Шнайдер одержала победу со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Отметим, что Шнайдер завоевала четвертый титул WTA в сезоне и в карьере. Россиянка побеждала на турнирах в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште.

Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила в четвертьфинале турнира в Токио.

Видео: YouTube / WTA