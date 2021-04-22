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Шнайдер стала победительницей турнира в Гонконге

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Россиянка завоевала четвертый титул WTA в сезоне и в карьере.

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA в Гонконге.

В финальном матче соперницей 14-й ракетки мира была британская спортсменка Кэти Боултер. Шнайдер одержала победу со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Отметим, что Шнайдер завоевала четвертый титул WTA в сезоне и в карьере. Россиянка побеждала на турнирах в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште.

Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила в четвертьфинале турнира в Токио.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, гонконг, диана шнайдер, кэти боултер, финал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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