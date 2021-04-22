Шнайдер стала победительницей турнира в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA в Гонконге.
В финальном матче соперницей 14-й ракетки мира была британская спортсменка Кэти Боултер. Шнайдер одержала победу со счетом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Отметим, что Шнайдер завоевала четвертый титул WTA в сезоне и в карьере. Россиянка побеждала на турнирах в Хуахине, Бад-Хомбурге и Будапеште.
Ранее мы сообщали, что Касаткина уступила в четвертьфинале турнира в Токио.
Видео: YouTube / WTA
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