Шнайдер пробилась в третий круг Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Соперницей 11-й ракетки мира во втором круге турнира была австралийская спортсменка Айла Томлянович. Шнайдер одержала победу со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте полтора часа. Следующей соперницей Шнайдер на Australian Open будет победительница встречи между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.
Ранее мы сообщали, что Андреева вышла в третий круг Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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