Шнайдер пробилась в третий круг Australian Open

Россиянка обыграла во втором круге австралийку Томлянович.

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперницей 11-й ракетки мира во втором круге турнира была австралийская спортсменка Айла Томлянович. Шнайдер одержала победу со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте полтора часа. Следующей соперницей Шнайдер на Australian Open будет победительница встречи между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.

Ранее мы сообщали, что Андреева вышла в третий круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV