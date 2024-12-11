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Шнайдер пробилась в третий круг Australian Open

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Россиянка обыграла во втором круге австралийку Томлянович.

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Соперницей 11-й ракетки мира во втором круге турнира была австралийская спортсменка Айла Томлянович. Шнайдер одержала победу со счетом 6:4, 7:5. Теннисистки провели на корте полтора часа. Следующей соперницей Шнайдер на Australian Open будет победительница встречи между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.

Ранее мы сообщали, что Андреева вышла в третий круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, wta, айла томлянович, диана шнайдер
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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