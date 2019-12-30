Учеников начальных классов Ленобласти обеспечат бесплатным питанием

Сейчас в Ленинградской области бесплатным питанием обеспечены 22-24% детей.

Ленинградская область отменит принцип аутсорсинга в школах и начнет бесплатно кормить учеников начальных классов. Об этом сообщил online47 со ссылкой на зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николая Емельянова.

По словам Емельянова, почти во всех школах области есть кухни, поэтому в скором времени в школах будут прорабатывать двухнедельное меню. Рацион будет согласовываться с Роспотребнадзором.

Также в Ленинградской области бесплатным питанием обеспечены 22-24% детей.

В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников.

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