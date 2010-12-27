Старшеклассники будут принимать участие в развитии школьной инфраструктуры

В новом учебном году проект "Твой бюджет для школьников" запустят в Центральном районе.

Учащиеся 9-11 классов Центрального района смогут предлагать свои идеи по модернизации школы. Лучшие проекты профинансируют. Об этом 20-го июня сообщила пресс-служба комитета финансов Петербурга.

Проект "Твой бюджет для школьников" предоставит старшеклассникам возможность высказать свои идеи по улучшению школьной инфраструктуры от спортивной площадки до школьного радио. Таким образом ребята будут привлечены к процессу принятия бюджетных решений.

Каждая школа может предложить по одному проекту. Победителями станут не менее 10 инициатив школьников. На проект-победитель из бюджета города выделяется 3 млн рублей. Всего школьники могут распределить 30 млн рублей. Решение, какой проект достоин финансирования, будут представители совета старшеклассников и совета по образовательной политике при комитете по образованию, представители общественности и органов исполнительной власти.

Запустить проект в школах Центрального района планируют 16 сентября 2019 года. Если он окажется успешным, подобную практику могут применить и в других районах Петербурга.

Власти Петербурга активно содействуют тому, чтобы жители высказывали свои инициативы по развитию города. Ранее Piter.TV сообщил о том, что в проект "Мой район" поступило более 400 тыс. заявок.

Фото: gov.spb