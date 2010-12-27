Проект "Твой бюджет в школах" определил первых финалистов

Лучшие из лучших инициатив определятся в декабре.

В Петербурге определились первые финалисты проекта "Твой бюджет в школах", сообщила пресс-служба комитета финансов. До 29 ноября можно проголосовать за лучшую из лучших инициатив от школьников.



С сентября старшеклассники из 28 школ Центрального района усердно работали над идеями по улучшению своих учебных учреждений. Разработанные школьниками проекты сначала допускались на экспертное заключение, затем на общешкольное голосование. Среди идей есть проекты по благоустройству территории около школы и внутри нее, созданию зон для отдыха и спорта, установке контейнеров для раздельного сбора мусора. Многие проекты коснулись творческой деятельности: школьники предлагают открывать в своих учреждениях студии звукозаписи и фотографии, кинолабораторию и классы для занятий журналистикой.

Десять лучших инициатив, выбранных голосованием, выйдут в большой финал в декабре. Отбор проведет экспертная комиссия.



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