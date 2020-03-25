Петербургским школьникам, не имеющим выхода в Интернет, придумают методику

Дистанционное обучение запланировано на 30 марта – 12 апреля.

В связи с коронавирусом школы Петербурга до 12 апреля переходят на дистанционное обучение. Ученики будут заниматься удаленно при помощи онлайн-платформ. А что делать тем, кто не имеет доступа в Интернет, рассказала начальник отдела общего образования комитета по образованию города Анна Грубская. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Формат проведения урока остается на усмотрение учителя: кто-то будет проводить онлайн-урок, кто-то даст ссылку на материал и попросит выполнить задание, а потом проверит его, получив по электронной почте. Домашние задания и оценки не отменяются, их также будут ставить в электронный дневник.

Доступ в интернет имеют 97% семей. Для оставшихся 3% уже разрабатывают методические рекомендации, но в любом случае детей не оставят без обучения.

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