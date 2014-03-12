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Школьник из Мурино взял международную награду
Сегодня, 13:36
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Школьник из Мурино взял международную награду

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На мероприятии были представлены проекты участников от 9 до 25 лет из более 30 стран мира.

С 20 февраля по 25 февраля в Дубае состоялось мероприятие MILSET Expo-Sciences Asia, в котором принял участие ученик Муринского центра образования Алексей Неустроев. С ESA2022 Алексей привез две золотые медали. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На мероприятии были представлены проекты участников от 9 до 25 лет из более 30 стран мира. Официальный партнер и член организации MILSET пригласил Алексея Неустроева в качестве разработчика виртуальной платформы событий, которую ранее школьник представил на площадке регионального центра Малой академии наук Республики Саха.

С помощью данного проекта можно посетить выставку и общаться с инноваторами в реальном времени большему количеству людей.

Expo-Sciences Asia – это азиатский научный форум, крупнейшее мероприятие в Объединенных Арабских Эмиратах, посвященный научному творчеству молодых амбициозных ученых со всего мира.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: дубай, мурино, форум
Категории: Лента новостей,

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