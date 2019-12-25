Школьница под наркотиками выпала из окна 10-го этажа в Ленобласти

С ней в квартире до этого находился 20-летний молодой человек.

Школьница выпала из окна 10-го этажа во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о падении человека поступило диспетчеру 4 августа в 21:39. Прибывшие полицейские установили, что в этот день родители 16-летней девочки в 19:30 вернулись с дачи. Они нашли свою дочь дома в наркотическом опьянении, там же был неизвестный им 20-летний молодой человек по имени Евгений. Мать выставила его за дверь. Около 20:00 родители школьницы услышали ее крик, в комнате они увидели раскрытое окно, из которого и выпала их дочь.

Школьница скончалась на месте от полученных травм.

Семья полная, благополучная, на учете в ОДН не состоит. Девочка состоит на учете в ОДН (употребление наркотических веществ).

Ранее полицейские пресекли наркопродажи в петербургском интернет-магазине.

Фото: Piter.TV