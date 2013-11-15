Школы искусств Ленобласти получат новые музыкальные инструменты

В школы искусств Кировского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского, Тосненского, Тихвинского районов и Сосновоборского городского округа поступят новые ударные инструменты.

Школам Ленинградской области передадут 16 ксилофонов и барабанов в рамках регионального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

В школы искусств Кировского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского, Тосненского, Тихвинского районов и Сосновоборского городского округа поступят новые ударные инструменты. В декабре 2020 года соглашение на поставку между собой заключили Правительство Ленобласти и Министерство промышленности и торговли РФ.

В 2019 году в рамках нацпроекта для 9 детских школ искусств было приобретено более 3 тысяч музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы.

Выборгский район примет участие в конкурсе патриотической песни "Музыка Отечества".

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