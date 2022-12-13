Петербургу предоставят 193 млн рублей на оснащение детских музыкальных школ

Город заключил соглашение на поставки с федеральным правительством и министерством культуры РФ.

Северной столице предоставят субсидии на оснащение детских музыкальных школ и училищ новым оборудованием и сопутствующими материалами. В общей сложности, согласно постановлению, заключённому между Петербургом, федеральным правительством и министерством культуры РФ, на эти цели направят 193 млн рублей. Об этом рассказала пресс-служба Смольного.

Документ уже подписал губернатор города Александр Беглов. Средства будут распределены на период 2023-2025 г.г.

Современные инструменты, оборудование и учебные материалы получат ребята, которые обучаются в 20-ти образовательных учреждениях города.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург получит 27 млрд рублей на создание общественных пространств в ближайшие 3 года.

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