Создание виртуального концертного зала капеллы обойдется в 2,5 млн рублей в Петербурге

Также Петербургу выделят 214,7 млн рублей на оснащение двух десятков детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Стало известно, что выделили федеральные средства на создание виртуального концертного зала Государственной академической капеллы в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Так, 2,5 млн из федерального бюджета позволит проводить регулярные трансляции концертов из филармонии. Также губернатор Петербурга подписал постановление о субсидии из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры. Петербургу выделят 214,7 млн рублей на оснащение двух десятков детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Напомним, Петербургу из федерального бюджета выделят субсидии для организация горячего школьного питания. Министерство просвещения РФ и Правительство Петербурга заключили соглашение о предоставлении бюджету города субсидии из федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Ранее с 1 января в России не выплачивают субсидии при наличии задолженности по оплате жилья. Изменения внесены в жилищный кодекс.

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