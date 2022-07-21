В Петербурге и Ленобласти весь день ложно минировали школы 14 сентября

В Петербурге и Ленинградской области заминировали 1698 школ вечером и в течение дня 805 объектов. Решается вопрос о возбуждении дела.

В четверг, 14 сентября, в правоохранительные органы поступали с утра до вечера сообщения о том, что заминировано 805 различных объектов, среди которых 800 школ, 2 детских сада, 2 точки торговли и еще один объект.

Как стало известно Piter.TV, вечером в этот же день в дежурную часть поступило сообщение о том, что в родительском телеграм-чате появилась информация о минировании 1698 объектов, а именно 800 школ Петербурга и 898 школ Ленобласти.

Нигде не было обнаружено взрывчатых веществ и взрывных устройств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что неизвестный заявил о минировании терминала аэропорта Шереметьево и четырех самолетов.

Фото: Piter.TV