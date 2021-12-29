Неизвестный заявил о минировании терминала аэропорта Шереметьево и четырех самолетов

Территорию обследуют полицейские и экстренные службы.

Неизвестный заявил о минировании терминала В аэропорта "Шереметьево" и четырех самолетов. Об этом журналистам рассказали региональные представители правоохранительных органов. По данным МВД, в ведомство поступили анонимные угрозы.

В редакцию Piter.tv поступил текст сообщения, в котором говорится о том, что письмо написано по просьбе "духовного лидера". Автор документа также указал его адрес проживания и полное ФИО. Мужчина якобы находится в Московской области. Неизвестный рассказал о том, что как последователь "отца Григория" вместе с коллегами подготовил акцию возмездия для непокорных. Минирование проводится якобы в имя аллаха. Кроме здания терминала в подмосковном аэропорту, преступник заложили взрывные устройства на бортах, следующих по рейсам SU 2582 London 15:05, SU2352 Vena 16:05, SU3000 16:55 Париж, QR338 Doha 18:10. В действие устройства должны быть приведены в 16:30 по местному времени. Бомбы якобы располагаются также в торговом доме ФУД СИТИ, находящемся по Калужскому шоссе.

Мы заминировали несколько домов на ул. Тюльпанная с 5 по 10 дом и автомашину Мерседес...Любая попытка разминировать наши взрывные устройства приведет к многочисленной гибели людей !!! Мы будем убивать и взрывать всех неверных! Нас много пришло время кровной мести. анонимное письмо

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты обследуют территорию аэропорта.

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Фото: Piter.tv