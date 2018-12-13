Школы и детсады Петербурга подготовят ко Дню знаний до 25 августа

Все школы и детские сады Петербурга должны быть готовы к новому учебному году до 25 августа. Такое поручение дал глава города на заседании Антитеррористической комиссии.
К этому сроку главы районов и руководство образовательных учреждений должны устранить все замечания Росгвардии, МВД и МЧС по антитеррористической защищенной школ и детских садов. Кроме того, особое внимание необходимо уделить подготовке персонала в новых школах и садиках со сложной планировкой и бассейнами.
Добавим, что в этом году город выделил больше 7,7 млрд рублей на безопасность образовательных учреждений.
Ранее мы писали, что Петербург выделит дополнительные средства на борьбу с корью.
Фото: pixabay.com
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