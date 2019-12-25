Школы Петербурга получат 24 новых автобуса

В зависимости от модели автобусы могут перевозить до 31 пассажира.

До конца 2022 года в петербургские школы, колледжи и дома детского творчества поступят 24 автобуса для перевозки детей. Техника закуплена за счёт федерального бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Все новые автобусы отечественного производства – марок ГАЗ и ПАЗ, 2022 года выпуска. В зависимости от модели автобусы могут перевозить до 31 пассажира.

Автобусы будут переданы учебным организациям Адмиралтейского, Василеостровского, Красногвардейского, Красносельского, Курортного, Приморского и Центрального районов, а также в Пожарно-спасательный колледж, Дворец творчества юных и Городской центр детского технического творчества.

Ранее Петербург заключил 79 государственных контрактов на проектирование и строительство соцобъектов.

Фото: Piter.tv