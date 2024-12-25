Школе на проспекте Патриотов предоставят третью площадку

Расширение учебного пространства позволит удовлетворить потребности растущего населения Красносельского района.

Школа № 509 на проспекте Патриотов, дом 24, в Красносельском районе Петербурга получит дополнительную площадку. Соответствующий документ подписал губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Красносельском районе у застройщика куплено здание школы на проспекте Патриотов общей площадью 23,8 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано на 1100 учеников. В школе также предусмотрен бассейн.

Расширение учебного пространства позволит удовлетворить потребности растущего населения Красносельского района.

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Фото: school509.spb.ru (архив)