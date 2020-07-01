Школа №5 получила в подарок телескоп для уроков астрономии

В этой школе учились два летчика-космонавта: дважды герой Советского Союза Георгий Гречко и летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.

В понедельник, 12 апреля, в честь Дня космонавтики школа №5 Василеостровского района получила в подарок телескоп для уроков астрономии. Отмечается, что в этой школе дисциплина является обязательной.

Школьников с праздником поздравил аместитель председателя Законодательного собрания Сергей Соловьев. Он отметил, что необходимо увеличить количество часов на астрономию в программе, в том числе найти время вечером, чтобы показать ученикам звездное небо.

Отметим, что в школе №5 учились дважды герой Советского Союза Георгий Гречко и летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.

Помимо этого подарки получили школы в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районе.

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