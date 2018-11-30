Школьники решили проблемы нефтедобычи

В Петербурге прошел финал IV турнира по нефтегазовой тематике среди старшеклассников «Умножая таланты». В рамках турнира ученики 8-11 классов из регионов деятельности «Газпром нефти» провели собственные исследования на основе реальных производственных задач, с которыми сталкиваются современные нефтяники. Результаты своих работ презентовали перед экспертами: сотрудниками нефтегазовой отрасли и учеными.

73 школьника из более чем 2 с половиной тысяч зарегистрировавшихся участников смогли дойти до финала и приехать в Петербург. Старшеклассники 8-9 и 10-11 классов из Тюмени, Ноябрьска, Ханты-Мансийска, Томска, Оренбурга и даже двух сел на полуострове Ямал объединились в команды по 3 человека и провели настоящие научные исследования. В этом главное отличие турнира – конкурсные задания не оценивают погруженность ребят в школьные предметы, а проверяют умение использовать знания на практике.

Юлия Вотинцева, разработчик нефтяных месторождений НТЦ "Газпром нефти": Я составляла один из кейсов – это абсолютно настоящее существующее месторождение, конечно, немного упрощенное, но для школьников это очень серьезная работа.

Турнир проходит в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти" и открывает перед молодыми талантами новые возможности для профессиональной самореализации. Школьники могут проверить свои силы в проработке реальных производственных задач, ближе познакомиться с инженерными специальностями, востребованными в нефтегазовой отрасли, и получить дополнительные баллы ЕГЭ для поступления в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, который выступает академическим партнёром проекта.

Татьяна Крапивец, участник турнира "Умножая таланты" (Томск): Мы разработали систему, по которой можно извлечь хлор из газа. Но суть в том, что у нас одна из самых сложных тем на этом турнире и когда мы и искали экспертов, никто не смог помочь

Турнир проходит уже четвертый год подряд – и каждый раз участников ждут новые форматы и испытания. На этот раз нужно было не только презентовать свой доклад, но и пройти открытые дебаты: слушать выступления других участников, задавать вопросы и оценивать исследование юных коллег.

Они смотрят на привычные процессы по-другому и почему полезно специалистам из отрасли участвовать в этом турнире, потому что дети могут открыть совершенно новый взгляд на уже привычные вещи. Они рвут все шаблоны и открывают что-то новое, - рассказывает главный специалист НТЦ "Газпром нефти" Елена Панфилова

Для компании турнир – эффективный механизм поиска и поддержки талантливых детей. Однако в качестве экспертов и разработчиков кейсов олимпиады выступают не только сотрудники Научно-технического центра "Газпром нефти", но и математики лаборатории им. П.Л. Чебышёва и преподаватели Санкт-Петербургского политехнического университета. Призовые места турнира дают возможность получить дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении на технические специальности вуза.

Дарья Филиппова участник турнира "Умножая таланты" (Санкт-Петербург): После прошлого года мы с Машей взяли вкус этой проектной деятельности, мы также сделали свой собственный проект на экологическую тему и её уже презентовали на олимпиаде по экологии. Это большая мотивация: посмотреть, что умеют другие дети, чего они хотят, куда вообще двигается мир.

Одной официальной частью турнир не ограничился: всех школьников ждала прогулка по Петербургу, посещение Политехнического университета, а также экскурсия в Научно-Технической центр "Газпром нефти". Юные исследователи посетили Центр управления бурением более 700 высокотехнологичных скважин, узнали, как технологии помогают искать наилучшее решение для разработки месторождения, и смогли лично попробовать поработать с 3D-моделью нефтяного пласта.