Школьник во Всеволожске госпитализирован с передозировкой наркотиками

Состояние ребенка стабильное, сейчас его жизни ничто не грозит.

В ночь с четверга на пятницу, с 25 на 26 апреля, в одну из городских клиник города Всеволожска Ленобласти доставили 14-летнего подростка. Медики диагностировали у него сильнейшее наркотическое отравление.

Состояние ребенка стабильное, сейчас его жизни ничто не грозит.

Около полуночи с 25 на 26 апреля в приёмный покой всеволожской районной больницы из квартиры дома на улице Павловской во Всеволожске был доставлен 14-летний мальчик.

Правоохранительные органы города Всеволожска устанавливают все причины произошедшего.

Источник: сетевое издание "47Новостей"