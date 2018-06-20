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Школьник во Всеволожске госпитализирован с передозировкой наркотиками
Сегодня, 20:05
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KaterinaKono13

Школьник во Всеволожске госпитализирован с передозировкой наркотиками

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Состояние ребенка стабильное, сейчас его жизни ничто не грозит.

В ночь с четверга на пятницу, с 25 на 26 апреля, в одну из городских клиник города Всеволожска Ленобласти доставили 14-летнего подростка. Медики диагностировали у него сильнейшее наркотическое отравление.

Состояние ребенка стабильное, сейчас его жизни ничто не грозит. 

Около полуночи с 25 на 26 апреля в приёмный покой всеволожской районной больницы из квартиры дома на улице Павловской во Всеволожске был доставлен 14-летний мальчик. 

Правоохранительные органы города Всеволожска устанавливают все причины произошедшего. 

Источник: сетевое издание "47Новостей"

Теги: всеволожск, новости всеволожска, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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