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Подросток с ножом пытался ограбить родную бабушку в Петербурге
Сегодня, 11:16
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Alena_Zinovieva

Подросток с ножом пытался ограбить родную бабушку в Петербурге

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В среду, 27 февраля, в квартире на улице Партизана Германа 17-летний подросток едва не зарезал родную бабушку. Молодой человек требовал у 78-летней женщины деньги, угрожая ей ножом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пенсионерка рассказала, что внук размахивал перед ней ножом и грозил расправой, если он не получит желаемого. Однако план по запугиванию бабушки не сработал. Потерпевшей удалось дозвониться до полиции и рассказать о случившемся.

Молодого человека задержали на месте преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее мы писали, что петербуржец, напавший на пенсионерку у лифта, задержан полицией.

Фото: pixabay.com

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Теги: кража денег, ограбление, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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