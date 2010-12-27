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Школьник из Волхова оказался в реанимации из-за передозировки наркотиками
Сегодня, 11:57
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KaterinaKono13

Школьник из Волхова оказался в реанимации из-за передозировки наркотиками

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В настоящее время по данному факту ведется расследование.

В городскую больницу Волхова был в срочном порядке госпитализирован мальчик 13-ти лет. Как утверждают врачи, диагноз ребенка определен как наркотическое опьянение. Об этом сообщает сетевое издание "47Новостей".

Как стало известно 47news, около восьми вечера 17 марта в приёмный покой Волховской районной больницы, в тяжёлом состоянии был доставлен 13-летний школьник. Медики диагностировали у него наркотическое опьянение и поместили в реанимацию.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

Источник: сетевое издание "47Новостей"

Теги: волхов, наркотики, наркотическое опьянение, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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