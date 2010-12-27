Школьник из Ленобласти предложил применять беспилотник для определения загазованности воздуха

Ученик девятого класса Владимир Тихонов, проходящий обучение в Ломоносовском районе одержал победу во Всероссийском конкурсе по разработке научно-технологических проектов на региональном уровне. Мальчик выдвинул предложение использовать беспилотники для контроля над измерениями загазованности атмосферы.
Этот проект был признан лучшим на областном туре и попал на региональный этап, который проходил в Санкт-Петербургском Горном университете. В конкурсе участвовали 55 школьников 8-10 классов из 16 районов Ленобласти.
Каждый из участников прошел экспертную оценку судейской коллегии.
Источник: сетевое издание "Маяк"
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