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Школьник из Ленобласти предложил применять беспилотник для определения загазованности воздуха
Сегодня, 14:14
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KaterinaKono13

Школьник из Ленобласти предложил применять беспилотник для определения загазованности воздуха

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Предложение было выдвинуто девятиклассником в рамках Всероссийского конкурса по разработке научно-технологических проектов на региональном уровне.

Ученик девятого класса Владимир Тихонов, проходящий обучение в Ломоносовском районе одержал победу во Всероссийском конкурсе по разработке научно-технологических проектов на региональном уровне. Мальчик выдвинул предложение использовать беспилотники для контроля над измерениями загазованности атмосферы.

Этот проект был признан лучшим на областном туре и попал на региональный этап, который проходил в Санкт-Петербургском Горном университете. В конкурсе участвовали 55 школьников 8-10 классов из 16 районов Ленобласти.

Каждый из участников прошел экспертную оценку судейской коллегии.

Источник: сетевое издание "Маяк"

Теги: ломоносово, новости ленобласти, новости ломоносово
Категории: Новости Ленинградской области,

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