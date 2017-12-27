Школьницу на Софийской улице разбил "детский инсульт"

В Купчине от инсульта пострадала 11-летняя петербурженка.

Петербургская семиклассница во Фрунзенском районе пострадала от инсульта. Непривычную болезнь у 11-летней школьницы диагностировали врачи первой детской городской больницы.

Сообщается, что ребенок поступил в больницу в половину третьего ночи 16 января. Девочку забрали медики скорой помощи из квартиры по Софийской улице. В настоящее время состояние пациентки доктора оценивают как тяжелое.Причины заболевания девочки устанавливаются.

Стоит отметить, что в последнее время “детский инсульт”, который также называют ювенильным все чаще встречается в жизни. Однако, обстоятельства возникновения такой болезни отличаются от причин взрослого недуга. Чаще всего к проблемам с сердцем приводит тромбофилия или плохая свертываемость крови, а также разрыв мозгового сосуда.