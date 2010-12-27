В Курганской области школьница стреляла по одноклассникам

По предварительным данным, пострадали 7 человек.

Утром 21 марта в одной из школ Курганской области 13-летняя девушка устроила стрельбу по одноклассникам. Об этом сообщает портал "Медуза". Пострадали 7 учеников.

Трагический инцидент произошел в школе № 15 города Шадринск. Две девушки с пневматическим пистолетом зашли в класс. Одна из школьниц начала стрелять по находящимся там ученикам. Пневматический пистолет она украла у своего отца.

По словам одного из учеников школы, девушки заранее спланировали нападение. Кроме пневматического пистолета они прихватили с собой ножи. У них была еще одна сообщница.

Одна девочка сказала, что ей плохо, чтобы ее проводили до медика. А другая девочка закрыла кабинет в то время, как учитель провожал первую — то есть у них был план… Скорее всего, решили повторить случай с Колумбайном

- рассказал изданию "Znak.com" ученик школы.

Пострадавшие получили небольшие синяки и ссадины. Один человек был госпитализирован с ранением в висок. Сейчас в школе работает оперативно-следственная группа. В Шадринск уже выехала детский омбудсмен.

"Колумбайн" - это события, произошедшие 20 апреля 1999 года. Тогда в американском штате Колорадо в школе "Колумбайн" старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиборд убили 13 учеников.