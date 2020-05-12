Широков заявил, что в России нет альтернативы Путину

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" поделился мнением о политической обстановке в стране. По его мнению, сейчас нет достойной альтернативной замены нынешнему президенту РФ Владимиру Путину

Никто не идет с нормальной повесткой, у нас можно выбрать только из числа окружения Путина – Лавров или Шойгу. Если смотреть из оппозиционеров, то там внятной повестки ни от кого не видно. Если вы идете на такие большие должности, то у вас должна быть какая-то команда. А ей, к сожалению, пока никто не обзавелся. Даже если ты выиграешь – дальше что? Роман Широков, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, Владимир Путин занимает должность президента России с 7 мая 2012 года. Его нынешний президентский срок истекает весной 2024-го.

Ранее Роман Широков раскритиковал правительство России за меры по борьбе с коронавирусом.

Видео: YouTube / Футбольный Биги