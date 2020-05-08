Широков раскритиковал правительство России за меры по борьбе с коронавирусом

Он считает, что за месяц можно было продумать все необходимое для защиты от болезни.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков в интервью порталу "Чемпионат.com" высказался о мерах правительства России по борьбе с коронавирусом. По его мнению, сейчас власти делают все, чтобы люди после карантина вышли озлобленными.

Они хотят сделать какие-то обнуления, сейчас у них вообще ничего не пройдет. Первое время их поддерживали, но за месяц уже можно было давно все продумать. Малоимущим людям, старикам, многодетным семьям должны были выдавать маски, а тех, кто может позволить себе их купить, наверное, 50 процентов от населения. Роман Широков, экс-полузащитник "Зенита"

За последние сутки в России выявлен 10 699 новый случай коронавируса в 83 регионах. Всего выявлено 187 859 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1723 смертей, выздоровели 26 608 человека.

Ранее Роман Широков поделился мнением о выборной системе России.

Видео: YouTube / Игра в тело, Zenit Football Club, Al Jazeera English, DW News