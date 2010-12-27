Пятеро детсадовцев из Невского района слегли из-за отравления

В Петербурге пострадали около 11 воспитанников детского сада из-за шиггелов.

В Петербурге в детскую больницу №5 продолжают поступать маленькие пациенты - воспитанники детского сада №111 Невского района. У всех детей диагностировано отравление.

Сегодня, 10 апреля аппарат уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой сообщает, что за выходные дни пятеро детей отправлены в стационар.

Дети недомогали с прошлой недели, когда произошло ЧП, однако пытались лечиться в домашних условиях. Сообщается в аппарате омбудсмена

В результате, количество госпитализированных увеличилось до 11 человек. Состояние больных оценивается как стабильное. Отметим, что 4 апреля детский сад закрыли на карантин в связи с массовым отравлением.

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