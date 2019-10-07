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На даче в Ленобласти по неизвестным причинам погиб шестимесячный мальчик
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На даче в Ленобласти по неизвестным причинам погиб шестимесячный мальчик

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Для выяснения причин смерти тело ребенка отправили на экспертизу. Семья

Летний отдых на съёмной даче в Ленобласти закончился трагедией. По неизвестным причинам погиб младенец. Об этом стало известно Piter.tv.

Родители со своими тремя детьми арендовали дачу в СНТ "Электросила-3". В четверг, 14 июля, отец обнаружил бездыханное тело шестимесячного сына. По словам родителей, у малыша не было заболеваний, он чувствовал себя удовлетворительно.

Для выяснения причин смерти тело ребенка отправили на экспертизу. Семья полная, благополучная, на учетах не состоит.

Ранее в Сланцах двухлетний мальчик впал в кому после падения на него телевизора.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, младенец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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