На даче в Ленобласти по неизвестным причинам погиб шестимесячный мальчик

Для выяснения причин смерти тело ребенка отправили на экспертизу. Семья

Летний отдых на съёмной даче в Ленобласти закончился трагедией. По неизвестным причинам погиб младенец. Об этом стало известно Piter.tv.

Родители со своими тремя детьми арендовали дачу в СНТ "Электросила-3". В четверг, 14 июля, отец обнаружил бездыханное тело шестимесячного сына. По словам родителей, у малыша не было заболеваний, он чувствовал себя удовлетворительно.

Для выяснения причин смерти тело ребенка отправили на экспертизу. Семья полная, благополучная, на учетах не состоит.

Ранее в Сланцах двухлетний мальчик впал в кому после падения на него телевизора.

Фото: Piter.tv