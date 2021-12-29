Шестиклассник хвастался сверстникам пневматическим пистолетом и два раза выстрелил в товарища в Гатчине

Шестиклассник выстрелил в своего сверстника на перемене в школе в Гатчине. Пострадавший обратился в детскую поликлинику, узнал Piter.tv.
Инцидент произошел 10-го февраля. По словам представительницы родительского комитета, которая и обратилась в полицию, ребенок похвастался пневматическим пистолетом, а затем два раза выстрелил в одноклассника. У 12-летнего мальчика были гематомы на туловище. В удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи его отпустили домой.
Как выяснилось, школьник взял пистолет у малознакомого мальчика. Он обменял его на другой предмет. После произошедшего хулиган выкинул пневмат в мусорку. Оба мальчика из благополучных семей. В деле будет разбираться полиция.
Ранее Piter.tv сообщил о том, что ребенок попал под электричку в Приморском районе.
Фото из архива Piter.tv
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