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Шестиклассник хвастался сверстникам пневматическим пистолетом и два раза выстрелил в товарища в Гатчине
Сегодня, 11:16
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Шестиклассник хвастался сверстникам пневматическим пистолетом и два раза выстрелил в товарища в Гатчине

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После произошедшего ребенок решил избавиться от пистолета и выбросил его в мусорное ведро.

Шестиклассник выстрелил в своего сверстника на перемене в школе в Гатчине. Пострадавший обратился в детскую поликлинику, узнал Piter.tv.

Инцидент произошел 10-го февраля. По словам представительницы родительского комитета, которая и обратилась в полицию, ребенок похвастался пневматическим пистолетом, а затем два раза выстрелил в одноклассника. У 12-летнего мальчика были гематомы на туловище. В удовлетворительном состоянии после оказания медпомощи его отпустили домой. 

Как выяснилось, школьник взял пистолет у малознакомого мальчика. Он обменял его на другой предмет. После произошедшего хулиган выкинул пневмат в мусорку. Оба мальчика из благополучных семей. В деле будет разбираться полиция. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что ребенок попал под электричку в Приморском районе. 

Фото из архива Piter.tv

Теги: выстрел, пневматический пистоле, школа
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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