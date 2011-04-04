В Мурино 6-классница с астмой отравилась раствором для ингаляции

Девочка находится в тяжелом состоянии.

В среду, 8 декабря, из квартиры в Мурино в Детскую городскую больницу №19 привезли 12-летнюю девочку, учащуюся 6 класса, с отравлением и судорогами. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьницу госпитализировали из квартиры на Петровском бульваре. Со слова матери, девочка болеет бронхиальной астмой, из-за чего у нее случаются приступы пищевой аллергии. Предположительно, школьница могла съесть что-то из запрещенных продуктов (шоколад или конфету), ее самочувствие ухудшилось, и она решила сделать себе ингаляцию, как рекомендовал лечащий врач.

В результате девочку в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Девочка проживает в полной семье, на учете в ОДН не состоит.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV