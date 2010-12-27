Шестеро преступников "зажали" китайца на "Пушкинской" и отобрали у мужчины 70 тысяч рублей

Неизвестные преступники в метро обокрали только что приехавшего иностранца из Китая.

Днем 19 декабря неизвестные на “Пушкинской” обокрали иностранца из Китая. У мужчины похитили 70 тысяч рублей. Гость Петербурга направлялся на деловую встречу.

Сообщается, что инцидент произошел во время, когда жертва подходила к перрону. Пострадавшего зажали шестеро преступников, которые создали видимость давки. Когда двери вагона начали закрываться, злоумышленники быстро выпрыгнули из состава и скрылись в неизвестном направлении. Китаец заметил пропажу денежных средств только на улице около станции метро “Площадь Восстания”.

В настоящее время делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Известно, что злоумышленники забрали не только портмоне с 7 тысячами рублей, но и миграционную карту и паспорт. Ограбленный китаец прилетел в Петербург только 18 декабря. Он остановился в съемной квартире и планирует пробыть в Северной столице год.